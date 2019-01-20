KOÇ:

Bu hafta geçmişin başarısızlıklarından ders alacaksınız. Deneyeceğiniz yeni yolda üst üste kar sağlamanız mümkün. Yaratıcılık konusunda mükemmel projeler ortaya koyacaksınız. Başkalarına yardım etmeniz gereken günler yaşayabilirsiniz. Bu nedenle, kendi işinizle ilgili başlangıçlar yapmamanız sizin için uygun olacaktır. Beklemediğiniz fırsatlarla karşılaşırken, yeni işler sizin için olumlu atılımları gündeme getirecek. Yoğun çalıştığınız projeleriniz size pozitif sonuçlar getirmeye başlayacak. Bugün Güneş, hava burcuna geçiş yapıyor. Çevrende şüpheli davranışlar sergileyen insanlar olduğunu düşünüyorsun. İşlerin istediği gibi gitmesini istiyorsan insanların ne yaptığına biraz olsun takılmaman gerekiyor. İçindeki kaygıyla baş etmen gereken bir dönemdesin. Planlarının bozulacağını düşünmekten uzak durmalısın.