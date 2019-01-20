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  • 20.01.2019 10:05

– 20 Ocak 2019 Pazar

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 20 Ocak Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Bu hafta geçmişin başarısızlıklarından ders alacaksınız. Deneyeceğiniz yeni yolda üst üste kar sağlamanız mümkün. Yaratıcılık konusunda mükemmel projeler ortaya koyacaksınız. Başkalarına yardım etmeniz gereken günler yaşayabilirsiniz. Bu nedenle, kendi işinizle ilgili başlangıçlar yapmamanız sizin için uygun olacaktır. Beklemediğiniz fırsatlarla karşılaşırken, yeni işler sizin için olumlu atılımları gündeme getirecek. Yoğun çalıştığınız projeleriniz size pozitif sonuçlar getirmeye başlayacak. Bugün Güneş, hava burcuna geçiş yapıyor. Çevrende şüpheli davranışlar sergileyen insanlar olduğunu düşünüyorsun. İşlerin istediği gibi gitmesini istiyorsan insanların ne yaptığına biraz olsun takılmaman gerekiyor. İçindeki kaygıyla baş etmen gereken bir dönemdesin. Planlarının bozulacağını düşünmekten uzak durmalısın.

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