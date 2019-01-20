Parkinson; beyinde 'dopamin' adı verilen maddenin eksikliği ile ortaya çıkıyor. Ellerde ve ayaklarda meydana gelen titreme ile belirti veriyor. Özellikle 60 yaş ve üzeri erkeklerde görülen bu hastalıkta erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor. İlaç ve cerrahi operasyonun uygulandığı hastalığın şu anda kesin bir tedavisi bulunmuyor. İlaçlar, yalnızca hastalığın ilerlemesini engelliyor. İleri yaş hastalığı olan Parkinson'un görülme sıklığı yaşla birlikte sıklaşıyor. Parkinson hastalığından korunmada sağlıklı bir beslenme alışkanlığı ve stresten uzak bir yaşam büyük önem taşıyor. Vücudun dengesini bozan Parkinson, duygu durum bozukluğu, koku almada zayıflık ve en önemlisi kabızlık gibi şikayetlere de neden oluyor. Tüm Parkinson hastalarında titreme görülmeyebiliyor.
NELER YEMELİ?
Bu hastalarda sindirim sistemi zayıfladığından bol su içmek ve lifli beslenmek gerekir.
Düzenli ve dengeli beslenilmesi, kilo almamaya özen gösterilmesi gerekir.
Taze sebze meyve tüketimi, hastalığın tedavisini destekler.
Yumurta sarısı, koyu yeşil yapraklı sebzeler, balık yağı, havuç, kayısı, maydanoz, limon, kivi, kuşburnu, portakal, çilek, dereotu, karnabahar, ceviz, fındık ve zeytinyağı tüketilmelidir.
SİNSİCE İLERLER
PARKİNSON, sinsi ilerliyor ve belirti vermeyebiliyor. Üstelik hastalık, tedavi altındayken bile şiddetlenebiliyor. Gidişatı kişiden kişiye farklılık gösteriyor.
TÜRK KAHVESI İÇİN
Bazı besinler, Parkinson tedavisini destekliyor. Bunların başında tarçın ve siyah üzüm geliyor. Bu ikili hastalığın yan etkilerini azaltıyor. Günde 2 fincan Türk kahvesi içmek de Parkinson'a yakalanma riskini azaltıyor.
NELER YEMELİ?
Bu hastalarda sindirim sistemi zayıfladığından bol su içmek ve lifli beslenmek gerekir.
Düzenli ve dengeli beslenilmesi, kilo almamaya özen gösterilmesi gerekir.
Taze sebze meyve tüketimi, hastalığın tedavisini destekler.
Yumurta sarısı, koyu yeşil yapraklı sebzeler, balık yağı, havuç, kayısı, maydanoz, limon, kivi, kuşburnu, portakal, çilek, dereotu, karnabahar, ceviz, fındık ve zeytinyağı tüketilmelidir.
SİNSİCE İLERLER
PARKİNSON, sinsi ilerliyor ve belirti vermeyebiliyor. Üstelik hastalık, tedavi altındayken bile şiddetlenebiliyor. Gidişatı kişiden kişiye farklılık gösteriyor.
TÜRK KAHVESI İÇİN
Bazı besinler, Parkinson tedavisini destekliyor. Bunların başında tarçın ve siyah üzüm geliyor. Bu ikili hastalığın yan etkilerini azaltıyor. Günde 2 fincan Türk kahvesi içmek de Parkinson'a yakalanma riskini azaltıyor.
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