Olay Esenyurt, Şehitler Mahallesinde sabaha karşı 04:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi yada kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle Yayla Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında ki kullanılmayan otomobil lastiği ile en üst katta apartmanın içinde bulunan sandığı ateşe verdi. Uykularından uyanan apartman sakinleri bina içinden dumanların yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanın hem girişinde alev alev yanan otomobil lastiğini hemde en üst katta yanan ahşap sandığı söndürmek için müdahale etti. İtfaiye ekipleri bina içinde ki ufak çaplı yangınları kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.
İstanbul Esenyurt'ta polisi alarma geçiren olay
İstanbul Esenyurt'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş ve en üst katında çıkan şüpheli yangın polisi alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polisler olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay Esenyurt, Şehitler Mahallesinde sabaha karşı 04:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi yada kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle Yayla Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında ki kullanılmayan otomobil lastiği ile en üst katta apartmanın içinde bulunan sandığı ateşe verdi. Uykularından uyanan apartman sakinleri bina içinden dumanların yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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