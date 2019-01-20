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  • 20.01.2019 11:29
  • Son Güncelleme: 20.01.2019 11:30

istasyonu geçici olarak kapatıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları () Genel Müdürlüğünce, entegrasyon, sinyalizasyon ve test çalışmaları dolayısıyla seferlerinde düzenleme yapılacak. İstasyonu, 21 Ocak gece saat 00.00'dan itibaren geçici olarak tren işletmeciliğine kapatılacak.

Marmaray kullanacaklar dikkat! O istasyon kapatıldı

'den yapılan açıklamaya göre, 'da Söğütlüçeşme-Gebze ve Halkalı-Kazlıçeşme Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi Projesi kapsamında hatların, halen işletilmekte olan hatları ile entegre edilmesi, sinyalizasyon ve test çalışmalarının yapılması için İstasyonu, 21 Ocak gece saat 00.00'dan itibaren geçici olarak tren işletmeciliğine kapatılacak.

Çalışmalar tamamlanıp Ayrılık Çeşmesi İstasyonu yeniden açılana kadar Marmaray trenleri, Üsküdar-Kazlıçeşme arasında işletilecek.

Yolcuların, Ayrılık Çeşmesi-Üsküdar arasındaki seyahatleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait tarafından otobüs seferleri gerçekleştirilecek.

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