Cennette kavuşacağız

Her ne kadar ABD'nin terörist seviciliği sayesinde birçok eve ateş düşse de, PKK'nın sonu geldi. Ancak geçmişteki şehitlerimiz hala yüreğimizde. Bunlardan biri de Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin bomba tuzakladıkları araçla 3 yıl önce düzenledikleri saldırıda 7 arkadaşıyla birlikte şehit olan komiser yardımcısı Tamer Aktaş. Önceki gün milyonlarca öğrenci karne aldı.



Tamer Aktaş'ın 7 yaşındaki kızı Betül Aktaş da aldığı ilk karneyle babasının Gümüşhane Emirler Mezarlığı'ndaki kabrine gitti. Minik Betül'ün babasına, okuma ve yazmayı öğrendiğini yazdığı mektup yürek dağladı. Okuma yazmayı öğrenen küçük kız, elinde karnesiyle babasının mezar taşını okudu. İlk mektubunu babasına yazan küçük kız, mektubunda "Canım babam, seni çok özlüyorum. Bu sene okula başladım. Biliyor musun ilk karnemi de sana getirdim. Kahraman babam, seni çok özlüyorum ama hep yanımızda olduğunu da biliyorum. Cennette kavuşacağımızı da biliyorum. Canım babam, seninle kocaman gurur duyuyorum. İyi ki babam olmuşsun. Ben de senin nazlı kızın Betül olmuşum. Seni çok seviyorum. Kızın Betül'ün" sözlerine yer verdi.

Küçük kızın sosyal medyada paylaşılan görüntüsü, izleyenleri duygulandırdı.