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Cennette kavuşacağız

’da ’lı teröristlerin 3 yıl önce düzenledikleri bomba tuzaklı araçla yaptığı saldırıda şehit olan komiser yardımcısı ’ın 7 yaşındaki kızı ağlattı... Aldığı ilk karneyle babasının kabrine giden minik kız, “Cennette kavuşacağımızı biliyorum babacığım” dedi...

Cennette kavuşacağız

Her ne kadar ABD'nin terörist seviciliği sayesinde birçok eve ateş düşse de, 'nın sonu geldi. Ancak geçmişteki şehitlerimiz hala yüreğimizde. Bunlardan biri de 'da PKK'lı teröristlerin bomba tuzakladıkları araçla 3 yıl önce düzenledikleri saldırıda 7 arkadaşıyla birlikte şehit olan komiser yardımcısı Tamer Aktaş. Önceki gün milyonlarca öğrenci karne aldı.

'ın 7 yaşındaki kızı da aldığı ilk karneyle babasının Emirler Mezarlığı'ndaki kabrine gitti. Minik Betül'ün babasına, okuma ve yazmayı öğrendiğini yazdığı mektup yürek dağladı. Okuma yazmayı öğrenen , elinde karnesiyle babasının mezar taşını okudu. İlk mektubunu babasına yazan küçük kız, mektubunda "Canım babam, seni çok özlüyorum. Bu sene okula başladım. Biliyor musun ilk karnemi de sana getirdim. Kahraman babam, seni çok özlüyorum ama hep yanımızda olduğunu da biliyorum. Cennette kavuşacağımızı da biliyorum. Canım babam, seninle kocaman gurur duyuyorum. İyi ki babam olmuşsun. Ben de senin nazlı kızın Betül olmuşum. Seni çok seviyorum. Kızın Betül'ün" sözlerine yer verdi.

Küçük kızın sosyal medyada paylaşılan görüntüsü, izleyenleri duygulandırdı.

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