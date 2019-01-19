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Tansiyonu safranla
Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Altın değerinde bir baharat olan safran, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, yüzyıllardır ağız kesici etkisi ile dikkat çeken ın a da iyi geldiğini söylüyor. Meme ve prostat kanseriyle savaşan bu baharatın Alzheimer'dan koruduğunu belirtiyor.

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