Tansiyonu safranla

Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Altın değerinde bir baharat olan safran, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, yüzyıllardır ağız kesici etkisi ile dikkat çeken safranın tansiyona da iyi geldiğini söylüyor. Meme ve prostat kanseriyle savaşan bu baharatın Alzheimer'dan koruduğunu belirtiyor.
- Yaşam
- 19.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.