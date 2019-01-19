Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 19.01.2019 08:07
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 08:10

'den son dakika uyarısı! Bugün 'da hava nasıl olacak? 2019 hava durumu

Genel Müdürlüğü'nden bugün için son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, , Yalova, Bursa, Manisa ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 2019 Cuma günü tahminleri...

Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Son haftalarda Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ülke genelini terk etti. Sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece üstüne çıkarken, bazı iller için ise yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu tahminine göre ülke genelinde kar yağışı gözükmüyor. İşte hava durumu tahminleri...

İL İL HAVA DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriMeteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? 19 Ocak 2019 hava durumu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar