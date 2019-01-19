Son haftalarda Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ülke genelini terk etti. Sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece üstüne çıkarken, bazı iller için ise yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu tahminine göre ülke genelinde kar yağışı gözükmüyor. İşte hava durumu tahminleri...