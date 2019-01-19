Son haftalarda Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ülke genelini terk etti. Sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece üstüne çıkarken, bazı iller için ise yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu tahminine göre ülke genelinde kar yağışı gözükmüyor. İşte hava durumu tahminleri...
İL İL HAVA DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.