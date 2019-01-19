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  • 19.01.2019 10:31
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 11:05

'de bu hafta! 19-25 Ocak aktüel ürünler kataloğu! Haftanın Yıldızları ve Çok Al Az Öde kampanyası

'in bu hafta kampanyalı ürünleri satışa çıktı. Gıda ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda temizlik ürünleride dikkat çekiyor. Öte yandan, 10 TL ve üzeri alışverişlerde bulaşık deterjanı 5,95 TL yerine 3,25 TL'den satılıyor. İşte aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101'de bu hafta! İşte aktüel ürünler...

A101 19-25 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İki katalog şeklinde yayınlanan kampanyalı ürünler listesinde %31'e kadar indirim fırsatı bulunuyor. Ürün markası bölgelere göre farklılık gösteren 5 LT su adeti 2,50 TL iken 4 adet alana 8 TL'den satılacak. İşte A101 19-25 Ocak aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?

15'li yumurta 8,95 TL
Doğuş siyah Filiz Çay 1 kilogram 21,95 TL
Tukaş mayonez 600 gram 6,45 TL
Hero Baby bebek maması çeşitleri 400 gram 13,50 TL

A101 19-25 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

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