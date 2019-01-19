A101 19-25 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İki katalog şeklinde yayınlanan kampanyalı ürünler listesinde %31'e kadar indirim fırsatı bulunuyor. Ürün markası bölgelere göre farklılık gösteren 5 LT su adeti 2,50 TL iken 4 adet alana 8 TL'den satılacak. İşte A101 19-25 Ocak aktüel ürünler kataloğu listesi...
A101'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?
15'li yumurta 8,95 TL
Doğuş siyah Filiz Çay 1 kilogram 21,95 TL
Tukaş mayonez 600 gram 6,45 TL
Hero Baby bebek maması çeşitleri 400 gram 13,50 TL
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