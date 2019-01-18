Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa ve Mersin'de fuhşa aracılık eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Son dakika: Şanlıurfa ve Mersin'de fuhuş operasyonu: Onlarca kişi tutuklandı
Şanlıurfa ve Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden adliyeye sevk edilen 15’i tutuklandı.
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