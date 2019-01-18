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  • 18.01.2019 19:19

: ve 'de operasyonu: Onlarca kişi tutuklandı

ve 'de düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden adliyeye sevk edilen 15’i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa ve Mersin'de fuhşa aracılık eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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