



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa ve Mersin'de fuhşa aracılık eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.