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  • 19.01.2019 17:39
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 17:48

Arnavut asıllı Türk "Çiçero" kimdir?

ipucu sorusu yayınlandı. Eleq bugün saat 20.00'de takipçileriyle buluşacak. İpucu sorusu ise genel kültürden geldi. Peki, Arnavut asıllı Türk "Çiçero" kimdir? İşte 19 Ocak sorusu...

Arnavut asıllı Türk Çiçero kimdir?

Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "2. Dünya Savaşı'nın en önemli ajanı kabul edilen ve Ankara'da elçiliklerde uşaklık görevinde bulunan, Arnavut asıllı Türk "Çiçero" kimdir bilen var mı?" denildi. İşte 19 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (19 OCAK 2019)

Soru: Arnavut asıllı Türk "Çiçero" kimdir?

Cevap: İLYAS BAZNA

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