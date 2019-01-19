Cemre ne zaman düşecek? İlk cemre havaya ne zaman düşer? 2019 cemre tarihleri

Cemre ne zaman düşer? Son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alan cemre düşmesi olayının tarihleri merak ediliyor. Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar sıcak havalar hasret kaldı. Havaların ısınması anlamına gelen cemre düşmesi ne zaman gerçekleşecek? İlk cemre havaya ne zaman düşecek? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...