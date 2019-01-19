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da renklendiriyor

Aşk acısı
Yemeklere lezzet katan acı biber, da renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile libidoyu yükseltiyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Gripten koruyan ve ağrı kesen biberin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...
Kolesterolü düşürür.
Kalp krizinden korur.
Mide ülserini engeller.
Zayıflatır.
Sindirimi rahatlatır.
savaşır.
Kan şekerini düzenler.
Romatizma ve eklem larını azaltır.

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