Yemeklere lezzet katan acı biber, cinsel hayatı da renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile libidoyu yükseltiyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Gripten koruyan ve ağrı kesen biberin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...
Kolesterolü düşürür.
Kalp krizinden korur.
Mide ülserini engeller.
Zayıflatır.
Sindirimi rahatlatır.
Kanserle savaşır.
Kan şekerini düzenler.
Romatizma ve eklem ağrılarını azaltır.
Kolesterolü düşürür.
Kalp krizinden korur.
Mide ülserini engeller.
Zayıflatır.
Sindirimi rahatlatır.
Kanserle savaşır.
Kan şekerini düzenler.
Romatizma ve eklem ağrılarını azaltır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.