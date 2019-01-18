Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Ödül Lifecell'den 30.000 TL! Bu akşamın ipucu teknolojiden geliyor. Teknolojiyi takip eder misin hadici? Eğer takip ediyorsan tam sana bir ipucu geliyor. Drone yarışlarında "FPV" kısaltması hangisini için kullanılır biliyor musun?" denildi. İşte 18 Ocak 20.30 yarışması Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (18 OCAK 2019)

Soru: Drone yarışlarında "FPV" kısaltması hangisi için kullanılır?

Cevap: GÖRÜNTÜ AKTARIM SİSTEMİ VEYA KİŞİSEL GÖRÜNTÜLEME

FPV, First Person View'in kısaltmasıdır. First Person View olarak geçen ve kişisel görüntüleme anlamına gelen FPV sistemi, havadan çekilen görüntüyü kablosuz olarak rf alıcı-verici sistemler ile yerden canlı olarak izlediğimiz sisteme verilen addır.

Bu görüntü sistemi hava aracı üzerinde bulunan bir video verici ve yerde bulunan video alıcı ile kurulur. Hava aracına yerleştirilen kamera video vericiye bağlanır. Yerde ise hava aracından gelen görüntüyü izlemek için video alıcı bir monitöre bağlanır. Bu sayede hava aracından anlık olarak aktarılan görüntü yerde izlenebilmektedir.

FPV sistemleri genel olarak 1.2 Ghz, 2.4 Ghz ve 5.8 Ghz frekanslarında ve farklı iletim güçlerinde çalışır. Bu frekanslardan hangisi sizin için uygunsa, o frekansa ait video alıcı – verici seti alarak sisteminizi kurabilirsiniz. Bu noktada ise Radyo Frekansın temelinde yatan bir kural devreye girer. Frekans büyüdükçe anten boyu kısalır ve buna bağlı olarak iletim mesafesi düşer. Yani 1.2 Ghz frekansı ile kurulan sistemdeki video iletim mesafesi, 5.8 Ghz frekansı ile kurulan sisteme göre daha fazladır.

Yüksek güç çıkışlı video vericiler kullanılarak iletim mesafesi bir miktar artırılabilir. Ancak bir önceki kumandalar konusunda bahsettiğimiz üzere, kumandaların çalışma frekansı da 2.4 Ghz olduğu için, FPV sisteminde 1.2 Ghz veya 2.4 Ghz kullanıldığında, RF sisteminde "Harmonik" denilen, elektronik anlamda gürültü yani parazitler olarak adlandırılan sinyaller, kumanda sinyalleri ile karışacak, bu yüzdende sisteminizde istenmeyen durumlar ortaya çıkabilecektir.

Harmonik, kullanılan rf sinyalin 2'li katlarında ortaya çıkan düşük güçlerdeki gürültü sinyalleridir. Yani 1.2 Ghz FPV sistemi kullanıyırsanız, bunun 2 katı olan 2.4 Ghz de oluşan harmonikler kumanda sinyalleriniz ile karışacak, buda istenmeyen durumların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bu sorunların önüne geçmek için ise LPF olarak adlandırılan Low Pass Filter yani alçak geçiren filtreler kullanılarak harmonik etkisi azaltılmaya çalışılır. Bu karışıklıklarla uğraşmak istemeyenler genelde 5.8 Ghz frekansında FPV sistemlerini oluşturup, video iletim mesafesinin biraz az olmasından fedakarlık ederek rahatça görüntülerini yere aktarabilirler.