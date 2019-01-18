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  • Son Güncelleme: 18.01.2019 10:07

ipucu 18 Ocak: Hangi müzik aletine adı verilir? 12.30 sorusu

ipucu sorusu yayınlandı. 12.30'da takipçileriyle buluşacak Hadi, resmi İnstagram hesabından paylaştığı ipucu sorusunu bir müzil aletinen sordu. Bu müzik aletinin ana karakterleri Kavuklu ve Pişekardır. Peki, hangi müzik aletine adı verilir? İşte 18 Ocak sorusu ve yanıtı...

Hangi müzik aletine papara adı verilir?

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü yarışması için ipucu sorusu yayınlandı. Yapılan açıklamada, "Ana karakterleri Kavuklu ve Pişekar olan, açık alanda oynan, doğaçlamaya dayanan müzikli ve danslı halk oyununun adını eminiz ki hepiniz biliyorsunuzdur. Peki, oyunun baş müzisyeni tarafından çalınan, orta oyununda kullanılan hangi müzik aletine "papara" adı verilir? Biliyor musunuz?" denildi. İşte 18 Ocak Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (18 OCAK 2019)

Soru: Hangi müzik aletine papara adı verilir?

Cevap: ZURNA

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