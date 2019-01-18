Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü yarışması için ipucu sorusu yayınlandı. Yapılan açıklamada, "Ana karakterleri Kavuklu ve Pişekar olan, açık alanda oynan, doğaçlamaya dayanan müzikli ve danslı halk oyununun adını eminiz ki hepiniz biliyorsunuzdur. Peki, oyunun baş müzisyeni tarafından çalınan, orta oyununda kullanılan hangi müzik aletine "papara" adı verilir? Biliyor musunuz?" denildi. İşte 18 Ocak Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (18 OCAK 2019)

Soru: Hangi müzik aletine papara adı verilir?

Cevap: ZURNA