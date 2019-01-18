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  • 18.01.2019 10:21

'da koku yayılan bazadan kadın cesedi çıktı

Avcılar'da bir evde baza içerisinde kadın cesedi bulundu. Koku geldiği tespit edilen daireye giren yetkililer bazayı açtığında çürümeye başlayan cesedi ile karşılaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Koku yayılan bazadan kadın cesedi çıktı

Merkez Mahallesi'ndeki Tüloğlu Sokak'taki 6 numaralı binanın sakinleri, son günlerde hissettikleri ağır kokunun 2'nci kattaki daireden yayıldığını görünce kapıyı çaldı. Ancak, kimse açmadı. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen ekipler evi birkaç ay önce kiralayan emlak bürosundaki görevli ile bağlantı kurarak araştırmaya başladı.

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