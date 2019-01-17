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  • Son Güncelleme: 17.01.2019 11:35

sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye 3. kez devretti! 16 Ocak sorgulama

sonuçları duyuruldu. 16 Ocak'ta yapılan 1184. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 3 milyon 308 bin 907 lira olarak açıklandı. 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 3. devrini gerçekleştirdi. İşte 16 Ocak 2019 sorgulama ekranı...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu çekilişi için kuponlarını satın alanlar büyük ikramiye kazanabilmek umuduyla sonuçları araştırıyor. Milli Piyango'nun yaptığı açıklamaya göre, 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye haftaya devretti. Peki, bu hafta çıkan numaralar neler? İşte 16 Ocak Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (16 OCAK 2019)

04 - 10 - 16 - 23 - 48 - 49

Sayısal Loto oyununun bin 184'üncü hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 308 bin 907 lira 23 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 89 kişi 4 bin 525 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 789 kişi 79 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 74 bin 325 kişi 11 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

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