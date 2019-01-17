Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu çekilişi için kuponlarını satın alanlar büyük ikramiye kazanabilmek umuduyla sonuçları araştırıyor. Milli Piyango'nun yaptığı açıklamaya göre, 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye haftaya devretti. Peki, bu hafta çıkan numaralar neler? İşte 16 Ocak Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (16 OCAK 2019)

04 - 10 - 16 - 23 - 48 - 49

Sayısal Loto oyununun bin 184'üncü hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 308 bin 907 lira 23 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 89 kişi 4 bin 525 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 789 kişi 79 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 74 bin 325 kişi 11 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.