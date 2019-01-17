BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İpucu verecek olursak bu katalogda teknoloji ürünleri ile züccaciye ürünlerine ağırlık verildi. Ev hanımlarının ilgisini çekecek katalogda figürlü poşetlik, 3'lü kurulama bezi, nakışlı el havlusunun yanı sıra mutfak malzemeleri dikkat çekiyor. İşte BİM 18 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi..

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (18 OCAK 2019)

Sim kart desteği bulunan, ön ve arka kameralı, 8GB dahili hafızalı, 2 yıl garantili Reeder M7S Tablet 299 TL. Baskı, tarama ve kopyalama fonksiyonlarının hepsini bir arada sunan, kablosuz bağlantı özelliğine sahip, 2 yıl garantili HP Deskjet All-In-One Yazıcı 175 TL. Kingston 32GB USB Bellek 29,90 TL. Trust Oyuncu Mouse 39,90 TL. Freesound Bluetooth Kulaklık 29,90 TL. Multimedya oynatma özellikli, 5000 kanala kadar hafıza kapasitesine sahip, 2 yıl garantili Hometech HD Uydu Alıcısı 99 TL.

BİM 18 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN