Hadi bugün 12.30'da 20 bin TL ödülüyle takipçileriyle buluşuyor. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Mister No'nun senaristi ve çizeri tarafından yaratılan ve 1962 yılında ülkemizde yayınlanmaya başlayan çizgi roman kahramanı "Baltalı İlah" Zagor Tenay'ı hatırlamayan var mı? Peki, Zagor'un dostu ve yardımcısının adını hatırlıyor musun hadici?" denildi. İşte 17 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (17 OCAK 2019)

Soru: Zagor'un dostu ve yardımcısının adı nedir?

Cevap: ÇİKO