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  • Son Güncelleme: 17.01.2019 10:43

ipucu sorusu: Zagor'un dostu ve yardımcısının adı nedir? 17 Ocak sorusu

ipucu sorusu yayınlandı. Hadi tarafından bugün 12.30'da yapılacak yarışma için ipucu sorusu bir çizgi karakterden geldi. Ülkemizde 1962 yılında yayınlanmaya başlayan ve çizgi roman karakteri Zagor'un dostu ve yardımcısının adı soruldu. İşte 17 Ocak sorusu...

Zagor'un dostu ve yardımcısının adı nedir?

Hadi bugün 12.30'da 20 bin TL ödülüyle takipçileriyle buluşuyor. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Mister No'nun senaristi ve çizeri tarafından yaratılan ve 1962 yılında ülkemizde yayınlanmaya başlayan çizgi roman kahramanı "Baltalı İlah" Zagor Tenay'ı hatırlamayan var mı? Peki, Zagor'un dostu ve yardımcısının adını hatırlıyor musun hadici?" denildi. İşte 17 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (17 OCAK 2019)

Soru: Zagor'un dostu ve yardımcısının adı nedir?

Cevap: ÇİKO

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