Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.01.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 09:27

sonuçları açıklandı! 16 Ocak 2019 çekilişinde büyük ikramiye 645 bin 514 lira!

sonuçları için bekleyiş sona erdi. Geçtiğimiz haftadan devri olmayan Şans Topu'nda büyük ikramiye tutarı 645 bin 514 lira olarak açıklandı. Bu çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. Peki, Şans Topu'nda şanslı numaralar neler? İşte 16 Ocak ...

Taml 645 bin 514 lira! Sonuçlar açıklandı...

Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiişte nefesler tutuldu. Şans Topu'nun 918. hafta çekilişi için büyük umutlarla kuponlarını satın alanlar sonuçları merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre, 645 bin 514 lira 5+1 bilen çıkmayınca önümüzdeki haftaya devretti. İşte 16 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (16 OCAK 2019)

16 Ocak Şans Topu sonucu: 09 - 12 - 18 - 20 - 23 + 01

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriŞans Topu sonuçları açıklandı! 16 Ocak 2019 çekilişinde büyük ikramiye 645 bin 514 lira!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar