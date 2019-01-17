Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiişte nefesler tutuldu. Şans Topu'nun 918. hafta çekilişi için büyük umutlarla kuponlarını satın alanlar sonuçları merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre, 645 bin 514 lira 5+1 bilen çıkmayınca önümüzdeki haftaya devretti. İşte 16 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (16 OCAK 2019)

16 Ocak Şans Topu sonucu: 09 - 12 - 18 - 20 - 23 + 01