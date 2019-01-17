KOÇ:

İş ve özel hayatınızda her zaman mükemmeli arayarak kendinizi boşu boşuna yoruyorsunuz. Sosyal yaşantınızda kalabalığı tercih edeceğiniz bir gün içindesiniz. Gireceğiniz topluluklarda, size tahakküm edilsin istemediğiniz için, önleminizi almalısınız. Kariyerinizi destekleyecek kişilerin size sağlayacağı avantajları olumlu değerlendirmelisiniz. Çocukları olanlar için, eğlenceli bir gün. Bugün çok ısrarcı olduğunu görebilirsin. Çevrendeki kimsenin düşüncelerini eleştirmesine tahammül edemiyorsun. Kapı dışarı göstermek zorunda kalacağın diyaloglar yaşanabilir. Her şeye rağmen sinirlerine hâkim olman gerekebilir. Uzun zamandır konuşmaktan kaçtığın bir konu bugün karşına gelebilir.