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  • Son Güncelleme: 17.01.2019 10:02

yorumları – 17 Ocak 2019 Perşembe

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 17 Ocak Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

İş ve özel hayatınızda her zaman mükemmeli arayarak kendinizi boşu boşuna yoruyorsunuz. Sosyal yaşantınızda kalabalığı tercih edeceğiniz bir gün içindesiniz. Gireceğiniz topluluklarda, size tahakküm edilsin istemediğiniz için, önleminizi almalısınız. Kariyerinizi destekleyecek kişilerin size sağlayacağı avantajları olumlu değerlendirmelisiniz. Çocukları olanlar için, eğlenceli bir gün. Bugün çok ısrarcı olduğunu görebilirsin. Çevrendeki kimsenin düşüncelerini eleştirmesine tahammül edemiyorsun. Kapı dışarı göstermek zorunda kalacağın diyaloglar yaşanabilir. Her şeye rağmen sinirlerine hâkim olman gerekebilir. Uzun zamandır konuşmaktan kaçtığın bir konu bugün karşına gelebilir.

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