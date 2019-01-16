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  • 17.01.2019 07:07

'den kuvvetli fırtına uyarısı! ? 17 Ocak 2019

17 Ocak 2019 Perşembe gününe ait tahminleri yayınlandı. tarafından yapılan tahminlere göre yağışlı havanın yurdun büyük bölümünü terk ettiği belirtildi. Buzlanma ve don uyarısı yapılırken, kuvvetli rüzgarın da etkili olacağı açıklandı. Bugün hava nasıl olacak? ? ? ? İşte 17 Ocak 2019 Perşembe hava durumu...

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu tahminleri internet sitesinden yayınlandı. Yapılan tahminlere göre kar yağışının yurdu büyük ölçüde terk ettiği belirtilirken, fırtına ve don uyarısı yapıldı. İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Takvim.com.tr olarak 17 Ocak 2019 hava durumunu sizler için derledik...

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