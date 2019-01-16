Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu tahminleri internet sitesinden yayınlandı. Yapılan tahminlere göre kar yağışının yurdu büyük ölçüde terk ettiği belirtilirken, fırtına ve don uyarısı yapıldı. İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Takvim.com.tr olarak 17 Ocak 2019 hava durumunu sizler için derledik...