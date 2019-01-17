A101'de hangi ürünler indirimli olacak? Birçok kampanyalı ürüne marketlerinde yer veren A101, bu hafta müşterilerinin karşısına yine çeşit çeşit ürünler sunuyor. Gıdadan temizlik ürünlerine, Oyuncaktan tekstil ürünlerine, teknolojiden züccaciyeye birçok ürünün yer aldığı kampanyalı ürünleri sizler için derledik. İşte A101'de bu hafta şatışa çıkan 17 Ocak aküel ürünler kataloğu fiyat listesi..

Zaman erteleme özellikli, 15 programlı, çocuk kilidi, hızlı yıkama, ön yıkama, led gösterge gibi özellikleri ile dikkat çeken, 9kg yıkama kapasiteli ve 2 yıl garantili SEG Çamaşır Makinesi 1299 TL. Su taşma emniyetli, zaman erteleme fonksiyonlu, az bulaşık seçeneği, yıkama adımları göstergeli, eko program ve bir çok özelliğe sahip 12 kişilik yıkama kapasiteli 4 programlı SEG Bulaşık Makinesi 999 TL.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN (17 OCAK 2019)