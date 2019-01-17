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  • Son Güncelleme: 17.01.2019 10:20

aktüel 17 Ocak 2019! Bu hafta A101'de perşembe indirimleri satışta! Güncel aktüel kataloğu

17 Ocak kataloğundaki kampanyalı ürünler satışa çıktı. Birçok indirim fırsatlı ürünleri kaçırmamak için A101 müşterilerinin elini çabuk tutmaları gerekiyor. HI-LEVEL 32" Uydu Alıcılı LED TV 1.099 TL'den Samsung J410F cep telefonu 999 TL'den satşa çıkarken, 9kg yıkama ve 1000 devir özelliğiyle SEG çamaşır makinesi 1.199 TL. İşte A101 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

A101'de bu hafta! İşte aktüel ürünler..

A101'de hangi ürünler indirimli olacak? Birçok kampanyalı ürüne marketlerinde yer veren A101, bu hafta müşterilerinin karşısına yine çeşit çeşit ürünler sunuyor. Gıdadan temizlik ürünlerine, Oyuncaktan tekstil ürünlerine, teknolojiden züccaciyeye birçok ürünün yer aldığı kampanyalı ürünleri sizler için derledik. İşte A101'de bu hafta şatışa çıkan 17 Ocak aküel ürünler kataloğu fiyat listesi..

Zaman erteleme özellikli, 15 programlı, çocuk kilidi, hızlı yıkama, ön yıkama, led gösterge gibi özellikleri ile dikkat çeken, 9kg yıkama kapasiteli ve 2 yıl garantili SEG Çamaşır Makinesi 1299 TL. Su taşma emniyetli, zaman erteleme fonksiyonlu, az bulaşık seçeneği, yıkama adımları göstergeli, eko program ve bir çok özelliğe sahip 12 kişilik yıkama kapasiteli 4 programlı SEG Bulaşık Makinesi 999 TL.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN (17 OCAK 2019)

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