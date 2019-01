ve BeslenmeUzmanıDr. Natasha Campbell- McBride , tümhastalıkların sağlık sızbağırsaklardanyayıldığını vurguladı.3 yaşındaki otizmli oğlunu uyguladığıile iyileştirmesi, tıp dünyasında çığır açtı. Tüm dünyanın ilgisini çeken Dr. McBride, uyguladığı diyetin ayrıntılarını şöyle sıraladı... GAPS hastaları tam diyete geçmeden önce Giriş Diyetini yapmalıdır.şişkinlik ve kabızlık rahatsızlığı olanlar bile bu diyet ile rahatlayacaktır.Bu diyette, günlük yiyeceklerin yüzde 85'ini et, balık, yumurta ve fermente edilmiş gıdalar oluşturmaktadır.Evde yapılmış et-kemik suları, çorbalar, güveçler ve doğal yağların tüketilmesibirGüne bir bardak gazsız mineralli su ile başlamak gerekir.Şimdi gelin bağırsaklarınızı temizleyecek diyetin ana hatlarına bakalım...GAPS diyetinin ana merkezinde et-kemik ve balık suyu bulunur.Bu su, bağırsakları güçlendirir.Kemik ve etleri, bir tencereyi suyla doldurup damak tadınıza göre işlenmiş tuz ve karabiber ile 3.5 saat kısık ateşte pişirmek gerekir.Bu etlerin suyunu isterkullanabilirsiniz.Diyet boyunca hastanız hdevam etmelidir. Et-kemik suyundan çorbalar da içilmelidir.Çorbalara, yavaş yavaş probiyotik de ekleyin.İlk günler 2 tatlı kaşığı, sonraki günlerde ise 4 kaşığa kadar çıkartın. Evde yapılansuyunu, çorbaya ekleyip bağırsaklar için güçlü birgetirebilirsiniz.Hastanıza her gün yediği çorbaların yanındada içirin. Yine çorbalara beyazından ayrılanekleyin. Et ve sebzelerden hazırlanmış buğulamaya diyetinizde yer verin.Yalnızca tuz ve taze ot koyun. Yemeklerde yağ oranını olabildiğinde yüksek tutun.Diyetin ilerleyen aşamalarında çorbalara ezilmiş olgundahil edin. Diyetinize,Krep için öğütülmüş organik kabuklu yemiş,kullanın.Taze sıkma sebze sularını da diyetinize ekleyin. Bu sebze sularını özellikleElma püresini diyetinize ekleyin. Elmalar ekşiysetatlandırın.Sindirim sıkıntınız yoksa pişmiş elmanın yerine çiğ elma da tüketmeye başlayın. Elmanın olgun olmasına dikkat edin.Sofra tuzu, vücudun düşmanıdır. Tüm dengeyi bozar. Böbrek ve safra kesesi taşlarına neden olur. Tuz, tarih boyunca değer görmüş bir maddedir. Roma İmparatorluğu döneminde 'beyaz altın' denilmektedir. Günümüzde tuzu doğal halinde kristal tuz (Himalaya tuzu) ya da tam işlenmemiş deniz tuzu olarak tüketmeliyiz.Dr. McBride, GAPS hastalarına iyi gelen besinleri şöyle sıraladı: ● Ananas ● Armut ● Arnavut biberi ● Avokado ● Badem ● Baharatlar ● Bal ● Bal kabağı ● Balık ● Bezelye ● Brokoli ...1.5 litre ev yapımı et suyu1 pırasaBrokoli1 havuç (doğranmış)1/3 bal kabağı3 diş sarımsak (soyulmuş)Bal kabaklarını soyup çekirdeklerini çıkararak büyük parçalar halinde doğrayın. Bütün sebzeleri yıkayın ve doğrayın. Tencereye koyup et-kemik suyunu ekleyin ve kaynatın. Kısık ateşte 30 dakika pişirin. Blenderdan geçirin. Sıcak servis edin. Bu çorba karın ağrı sı ve ishale çok iyi gelir.VÜCUDUN ŞİFRESİ BAĞIRSAK 8 / HAZIRLAYAN: SİNEM UYSALYARIN: KAHVALTI 10'U GEÇMESİN!