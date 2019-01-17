Nöroloji ve Beslenme Uzmanı Dr. Natasha Campbell- McBride, tüm hastalıkların sağlıksız bağırsaklardan yayıldığını vurguladı.
3 yaşındaki otizmli oğlunu uyguladığı 'GAPS Diyeti' ile iyileştirmesi, tıp dünyasında çığır açtı. Tüm dünyanın ilgisini çeken Dr. McBride, uyguladığı diyetin ayrıntılarını şöyle sıraladı...
DİYETE GİRİŞ
GAPS hastaları tam diyete geçmeden önce Giriş Diyetini yapmalıdır. Reflü, ishal, karın ağrısı, şişkinlik ve kabızlık rahatsızlığı olanlar bile bu diyet ile rahatlayacaktır.
Bu diyette, günlük yiyeceklerin yüzde 85'ini et, balık, yumurta ve fermente edilmiş gıdalar oluşturmaktadır.
Evde yapılmış et-kemik suları, çorbalar, güveçler ve doğal yağların tüketilmesi tercihe bağlı değil bir zorunluluktur. Güne bir bardak gazsız mineralli su ile başlamak gerekir. Suyun ılık ya da oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.
Şimdi gelin bağırsaklarınızı temizleyecek diyetin ana hatlarına bakalım...
KEMİK SUYU ÇORBASI...
GAPS diyetinin ana merkezinde et-kemik ve balık suyu bulunur.
Bu su, bağırsakları güçlendirir.
Kemik ve etleri, bir tencereyi suyla doldurup damak tadınıza göre işlenmiş tuz ve karabiber ile 3.5 saat kısık ateşte pişirmek gerekir.
Bu etlerin suyunu ister yemeklerin yanında, isterseniz de çorbalarda kullanabilirsiniz.
Diyet boyunca hastanız her gün et suyu içmeye devam etmelidir. Et-kemik suyundan çorbalar da içilmelidir.
Çorbalara, yavaş yavaş probiyotik de ekleyin.
İlk günler 2 tatlı kaşığı, sonraki günlerde ise 4 kaşığa kadar çıkartın. Evde yapılan lahana turşusunun suyunu, çorbaya ekleyip bağırsaklar için güçlü bir probiyotik haline getirebilirsiniz.
Hastanıza her gün yediği çorbaların yanında zencefil çayı da içirin. Yine çorbalara beyazından ayrılan çiğ organik yumurta sarısı ekleyin. Et ve sebzelerden hazırlanmış buğulamaya diyetinizde yer verin.
Fazla baharat eklemeyin.
Yalnızca tuz ve taze ot koyun. Yemeklerde yağ oranını olabildiğinde yüksek tutun.
AVOKADO EKLEYİN
Diyetin ilerleyen aşamalarında çorbalara ezilmiş olgun avokado dahil edin. Diyetinize, krepleri de ekleyin.
Krep için öğütülmüş organik kabuklu yemiş, yumurta ve bir parça taze balkabağı kullanın.
Taze sıkma sebze sularını da diyetinize ekleyin. Bu sebze sularını özellikle açken tüketimi uygun olur.
Elma püresini diyetinize ekleyin. Elmalar ekşiyse balla tatlandırın.
Sindirim sıkıntınız yoksa pişmiş elmanın yerine çiğ elma da tüketmeye başlayın. Elmanın olgun olmasına dikkat edin. Tatlandırıcı olarak bal kullanın.
TUZU AZALTIN
Sofra tuzu, vücudun düşmanıdır. Tüm dengeyi bozar. Böbrek ve safra kesesi taşlarına neden olur. Tuz, tarih boyunca değer görmüş bir maddedir. Roma İmparatorluğu döneminde 'beyaz altın' denilmektedir. Günümüzde tuzu doğal halinde kristal tuz (Himalaya tuzu) ya da tam işlenmemiş deniz tuzu olarak tüketmeliyiz.
SÜPER BESİNLER
Dr. McBride, GAPS hastalarına iyi gelen besinleri şöyle sıraladı: ● Ananas ● Armut ● Arnavut biberi ● Avokado ● Badem ● Baharatlar ● Bal ● Bal kabağı ● Balık ● Bezelye ● Brokoli...
TARiF: Bal kabağı şöleni
Malzemeler:
1.5 litre ev yapımı et suyu
1 pırasa
Brokoli
1 havuç (doğranmış)
1/3 bal kabağı
3 diş sarımsak (soyulmuş)
Hazırlanışı:
Bal kabaklarını soyup çekirdeklerini çıkararak büyük parçalar halinde doğrayın. Bütün sebzeleri yıkayın ve doğrayın. Tencereye koyup et-kemik suyunu ekleyin ve kaynatın. Kısık ateşte 30 dakika pişirin. Blenderdan geçirin. Sıcak servis edin. Bu çorba karın ağrısı ve ishale çok iyi gelir.
VÜCUDUN ŞİFRESİ BAĞIRSAK 8 / HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: KAHVALTI 10'U GEÇMESİN!
3 yaşındaki otizmli oğlunu uyguladığı 'GAPS Diyeti' ile iyileştirmesi, tıp dünyasında çığır açtı. Tüm dünyanın ilgisini çeken Dr. McBride, uyguladığı diyetin ayrıntılarını şöyle sıraladı...
DİYETE GİRİŞ
GAPS hastaları tam diyete geçmeden önce Giriş Diyetini yapmalıdır. Reflü, ishal, karın ağrısı, şişkinlik ve kabızlık rahatsızlığı olanlar bile bu diyet ile rahatlayacaktır.
Bu diyette, günlük yiyeceklerin yüzde 85'ini et, balık, yumurta ve fermente edilmiş gıdalar oluşturmaktadır.
Evde yapılmış et-kemik suları, çorbalar, güveçler ve doğal yağların tüketilmesi tercihe bağlı değil bir zorunluluktur. Güne bir bardak gazsız mineralli su ile başlamak gerekir. Suyun ılık ya da oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.
Şimdi gelin bağırsaklarınızı temizleyecek diyetin ana hatlarına bakalım...
KEMİK SUYU ÇORBASI...
GAPS diyetinin ana merkezinde et-kemik ve balık suyu bulunur.
Bu su, bağırsakları güçlendirir.
Kemik ve etleri, bir tencereyi suyla doldurup damak tadınıza göre işlenmiş tuz ve karabiber ile 3.5 saat kısık ateşte pişirmek gerekir.
Bu etlerin suyunu ister yemeklerin yanında, isterseniz de çorbalarda kullanabilirsiniz.
Diyet boyunca hastanız her gün et suyu içmeye devam etmelidir. Et-kemik suyundan çorbalar da içilmelidir.
Çorbalara, yavaş yavaş probiyotik de ekleyin.
İlk günler 2 tatlı kaşığı, sonraki günlerde ise 4 kaşığa kadar çıkartın. Evde yapılan lahana turşusunun suyunu, çorbaya ekleyip bağırsaklar için güçlü bir probiyotik haline getirebilirsiniz.
Hastanıza her gün yediği çorbaların yanında zencefil çayı da içirin. Yine çorbalara beyazından ayrılan çiğ organik yumurta sarısı ekleyin. Et ve sebzelerden hazırlanmış buğulamaya diyetinizde yer verin.
Fazla baharat eklemeyin.
Yalnızca tuz ve taze ot koyun. Yemeklerde yağ oranını olabildiğinde yüksek tutun.
AVOKADO EKLEYİN
Diyetin ilerleyen aşamalarında çorbalara ezilmiş olgun avokado dahil edin. Diyetinize, krepleri de ekleyin.
Krep için öğütülmüş organik kabuklu yemiş, yumurta ve bir parça taze balkabağı kullanın.
Taze sıkma sebze sularını da diyetinize ekleyin. Bu sebze sularını özellikle açken tüketimi uygun olur.
Elma püresini diyetinize ekleyin. Elmalar ekşiyse balla tatlandırın.
Sindirim sıkıntınız yoksa pişmiş elmanın yerine çiğ elma da tüketmeye başlayın. Elmanın olgun olmasına dikkat edin. Tatlandırıcı olarak bal kullanın.
TUZU AZALTIN
Sofra tuzu, vücudun düşmanıdır. Tüm dengeyi bozar. Böbrek ve safra kesesi taşlarına neden olur. Tuz, tarih boyunca değer görmüş bir maddedir. Roma İmparatorluğu döneminde 'beyaz altın' denilmektedir. Günümüzde tuzu doğal halinde kristal tuz (Himalaya tuzu) ya da tam işlenmemiş deniz tuzu olarak tüketmeliyiz.
SÜPER BESİNLER
Dr. McBride, GAPS hastalarına iyi gelen besinleri şöyle sıraladı: ● Ananas ● Armut ● Arnavut biberi ● Avokado ● Badem ● Baharatlar ● Bal ● Bal kabağı ● Balık ● Bezelye ● Brokoli...
TARiF: Bal kabağı şöleni
Malzemeler:
1.5 litre ev yapımı et suyu
1 pırasa
Brokoli
1 havuç (doğranmış)
1/3 bal kabağı
3 diş sarımsak (soyulmuş)
Hazırlanışı:
Bal kabaklarını soyup çekirdeklerini çıkararak büyük parçalar halinde doğrayın. Bütün sebzeleri yıkayın ve doğrayın. Tencereye koyup et-kemik suyunu ekleyin ve kaynatın. Kısık ateşte 30 dakika pişirin. Blenderdan geçirin. Sıcak servis edin. Bu çorba karın ağrısı ve ishale çok iyi gelir.
VÜCUDUN ŞİFRESİ BAĞIRSAK 8 / HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: KAHVALTI 10'U GEÇMESİN!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.