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Burun davası

Burun davası
İstanbul 'de bankacı Serap Ş., 2011'de bir hastanede iki defa burun ameliyatı oldu. Burnu, 7 yıl sonra aşağıya doğru eğildi. Burnundaki tüm kıkırdakların alındığını öğrenen ve eşi Bülent Ş.'yle birlikte psikolojik travma yaşadıklarını vurgulayan kadın, doktor Tamer K. ve hastaneye dava açtı. 40 bin lira tazminat istedi.




Bülent Ş.



EMİR SOMER

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