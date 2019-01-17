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  • 17.01.2019 21:43

Tramvay seferlerinde arıza! 'dan açıklama geldi

Güngören Tramvay durağındaki teknik arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Tramvay seferlerinde arıza!

Tramvay seferleri yapılamayan -Güngören arasındaki ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor. Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında seferler Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Zeytinburnu - Güngören İstasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır.

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