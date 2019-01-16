Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi zeytin, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor.
Afrodizyak etkisi gösteren bu mucize besin cinsel gücü ve isteği artırıyor.
Uzmanlar, yeşil zeytini erkeklerin, siyahını ise kadınların tüketmesini öneriyor. Zeytinin diğer faydalarını şöyle sıralıyor:
Kalp sağlığını korur.
Cilt hastalıklarını önler.
Hafızayı güçlendirir.
Kolesterolü düşürür. Damar tıkanıklığına engel olur.
Gözleri besler. Kataraktı önler.
Kolon kanseri riskini azaltır.
Afrodizyak etkisi gösteren bu mucize besin cinsel gücü ve isteği artırıyor.
Uzmanlar, yeşil zeytini erkeklerin, siyahını ise kadınların tüketmesini öneriyor. Zeytinin diğer faydalarını şöyle sıralıyor:
Kalp sağlığını korur.
Cilt hastalıklarını önler.
Hafızayı güçlendirir.
Kolesterolü düşürür. Damar tıkanıklığına engel olur.
Gözleri besler. Kataraktı önler.
Kolon kanseri riskini azaltır.
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