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da skandal paylaşımları!

ahlaksızları, şimdi de ‘ öldü’ yalanını yaydı... Kısa sürede gerçeğin böyle olmadığı ortaya çıktı. Birçok kişi duruma tepki gösterdi...

Yine aynı senaryo
Yeşilçam'ın önemli oyuncularından 'nın dün da hayatını kaybettiği iddia edildi. Kısa sürede birçok kişinin başsağlığı dilemesi, hayranlarını derin üzüntüye boğarken gerçek bir süre sonra ortaya çıktı. Ayşen Gruda'nın kızı , annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Elvan Gruda, "Annem Ayşen Gruda tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Son evre pankreas kanseri ve karaciğer metastazı ile karşı karşıyayız" dedi. Sosyal medyadaki bu kişilerin daha önce de 'la ilgili de böyle skandal paylaşımlar yaptığı bilinirken, artık gerekli hukuki adımların atılması talep edildi.

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