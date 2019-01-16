Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Ayşen Gruda'nın dün sosyal medyada hayatını kaybettiği iddia edildi. Kısa sürede birçok kişinin başsağlığı dilemesi, hayranlarını derin üzüntüye boğarken gerçek bir süre sonra ortaya çıktı. Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Elvan Gruda, "Annem Ayşen Gruda tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Son evre pankreas kanseri ve karaciğer metastazı ile karşı karşıyayız" dedi. Sosyal medyadaki bu kişilerin daha önce de Münir Özkul'la ilgili de böyle skandal paylaşımlar yaptığı bilinirken, artık gerekli hukuki adımların atılması talep edildi.
- Yaşam
- 16.01.2019
- Gazete
Sosyal medyada skandal Ayşen Gruda paylaşımları!
Sosyal medya ahlaksızları, şimdi de ‘Ayşen Gruda öldü’ yalanını yaydı... Kısa sürede gerçeğin böyle olmadığı ortaya çıktı. Birçok kişi duruma tepki gösterdi...
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