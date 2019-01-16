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Sobasız çıkmam!

Sobasız çıkmam!
Adana'da tenekeden yapılma küçük odun sobasını yakıp, sırtına bağlayan ve bu şekilde Merkez Otogarı'nda gezen Osman (55), görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan videoda otogarda gezerken, Aslan'ın kendisine yöneltilen sorulara "Adana, Çukurova yanıyor diyorlardı ya, ne yanması Adana donuyor, donuyor" diye cevap verdiği görüldü.

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