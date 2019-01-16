Bugünkü
Takvim

Örnek olsun

Örnek olsun
İzmir'de yaşayan 28 yaşındaki Şule Güloğulları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki köy okullarına yardım için kolları sıvadı. İnternette açtığı 'dunyayiguzellikkurtaracak2' isimli hesabıyla topladığı yardımları , , Siirt, , ve Şanlıurfa'daki 11 okula ulaştırdı. "Oradaki çocuklarda yeni olan eşyalara karşı bir özlem var. Fotoğraflarda çocukları kıyafetleri koklarken görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" ifadesini kullandı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriÖrnek olsun
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar