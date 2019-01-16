Örnek olsun

İzmir'de yaşayan 28 yaşındaki Şule Güloğulları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki köy okullarına yardım için kolları sıvadı. İnternette açtığı 'dunyayiguzellikkurtaracak2' isimli hesabıyla topladığı yardımları Van, Muş, Siirt, Batman, Hakkari ve Şanlıurfa'daki 11 okula ulaştırdı. "Oradaki çocuklarda yeni olan eşyalara karşı bir özlem var. Fotoğraflarda çocukları kıyafetleri koklarken görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" ifadesini kullandı.
- Yaşam
- 16.01.2019
- Gazete
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