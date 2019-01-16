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  • 16.01.2019 18:34

'da akılalmaz olay! Paketi 10 liradan satılıyor

'da bir tarım firması, zeytin kadar karpuz üretti. Firmanın Genel Müdürü , "Zeytin boyutunda karpuz ürettik. Yediğinizde kabuğunda karpuz, içerisinde salatalık tadı olan bir ürün" dedi.

Antalya'da akılalmaz olay! Paketi 10 liradan satılıyor



Dört kuşaktır salatalık, patlıcan, kabak, renkli karnabahar, havuç gibi küçük boyutlarda ürün yetiştiren firmanın ürettiği zeytin boyutundaki karpuz, 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda (26. FoodProduct) katılımcıların dikkatini çekti.

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