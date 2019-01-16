Dört kuşaktır salatalık, patlıcan, kabak, renkli karnabahar, havuç gibi küçük boyutlarda ürün yetiştiren firmanın ürettiği zeytin boyutundaki karpuz, 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda (26. FoodProduct) katılımcıların dikkatini çekti.
Antalya'da akılalmaz olay! Paketi 10 liradan satılıyor
Antalya'da bir tarım firması, zeytin kadar karpuz üretti. Firmanın Genel Müdürü Mustafa Erüst, "Zeytin boyutunda karpuz ürettik. Yediğinizde kabuğunda karpuz, içerisinde salatalık tadı olan bir ürün" dedi.
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