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  • 16.01.2019 18:24

'da skandal olay! Kadın doktorun...

'nın Turgutlu ilçesinde, devlet hastanesinde görevli doktorun, bir hasta yakını tarafından darbedildiği öne sürüldü. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'da skandal olay! Kadın doktorun...
'nın Turgutlu ilçesindeki devlet hastanesinde görevli Uzman Dr. (46), tartıştığı hasta yakını Mustafa F. (26) tarafından darbedildi. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Turgutlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nde meydana geldi. İddiaya göre, kanser hastası annesiyle birlikte hastaneye gelen Mustafa F. (26), Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'dan, kendilerine öncelik vermesini istedi. Ret yanıtı alan Mustafa F., Dr. Uygun'la tartışmaya başladı. Mustafa F. tartışma sırasında Dr. Nalan Uygun'un başına yumruk atıp, boğazını sıktı, ardından annesiyle birlikte hastaneden ayrıldı.

Dr. Uygun'un şikayeti üzerine harekete geçen polis, Mustafa F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saldırıyla ilgili konuşan Uzman Dr. Nalan Uygur, "Şu an gözlem altındayım. Şikayetçiyim. Bir doktora, özellikle bir kadın doktora saldırıya anlam veremiyorum" dedi.

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