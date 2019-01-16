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  • 16.01.2019 18:23

korkusuyla kaçmışlardı! Böyle bulundular...

'de pazartesi gününden bu yana kayıp liseli 3 kız, cep telefonlarının sinyali takip edilerek okul arkadaşlarının evinde bulunup ailelerine teslim edildi. Öğrenciler, korkusu nedeniyle evden kaçtıklarını ileri sürdü.

Karne korkusuyla kaçmışlardı... Böyle bulundular
Kentte özel bir lisede eğitim gören S.Ş., A.G. ve Y.Ü., önceki gün okula gitmek için evlerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Öğrencilerin aileleri, okula gitmeyen, akşam eve de dönmeyen kızları için polise kayıp başvurusu yaptı. 3 kızın bulunması için fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, liseli 3 kızı bulabilmek için çalışma başlattı. Cep telefonu sinyalleri takip edilen kayıp öğrencilerin, Bahçelievler Mahallesi'nde oturan okul arkadaşları M.C. adlı kızın evinde olduğu belirlendi. Eve giden ekipler, S.Ş., A.G. ve Y.Ü.'yü alarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

Notlarının kötü olduğunu, cuma günü alacakları ler ile evlerine gitmek istemedikleri için kaçtıklarını ileri süren öğrenciler, ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.

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