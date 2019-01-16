Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Gökyüzündeki yıldızlara bakıp hayal kuran hadiciler burada mı? Eğer sen de gökyüzündeki yıldızların şekillerine bakıp hayaller kuruyorsan, gök bilimcilerin izindesin demektir. Antik çağlardan bu yana mitolojik kişiler ve hayvanlarla ilişkilendiren takım yıldızlar, gökyüzünü parçalara böler. Peki günümüzde Uluslararası Astronomi Birliği tarafından tanınan kaç takımyıldız vardır?" denildi. İşte 16 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (16 OCAK 2019)

Soru: Uluslararası Astronomi Birliği tarafından tanınan kaç takımyıldız vardır?

Cevap: 88 TAKIMYILDIZ

TAKIMYILDIZ NEDİR?