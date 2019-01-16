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  • 16.01.2019 17:35

17 Ocak 2019! A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? Güncel aktüel kataloğu

aktüel ürünler yarın satışa çıkıyor. A101 marketin aktüel ürünlerini takip edenler ve güncel kampanyalaran haberdar olmak isteyenler katalgda hangi ürünlerin olduğunu araştırmaya başladı. Perşembe günü müşterilere sunulacak indirimli ürünleri derledik. İşte A101 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak?

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Bu hafta A101'de Aldın Aldın kampanyası Perşembe günü başlayacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da teknoloji ürünlerini ön planda tutan A101'in 17 Ocak kataloğunda mutfak ürünleri ile birlikte birçok çeşit yer alıyor. İşte A101 17 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (17 OCAK 2019)

Hi Level 32 uydu alıcılı LED TV 1099 TL
Piranha spor bluetooth kulaklık 39,95 TL
Hi Level micro SD card 32GB 27,95 TL
Hi Level Smart usb bellek 32GB 27,95 TL
Samsung C410F cep telefonu 999 TL
SEG çamaşır makinesi 1299 TL
SEG bulaşık makinesi 999 TL

A101 17 OCAK 2019 KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

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