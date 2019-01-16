A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Bu hafta A101'de Aldın Aldın kampanyası Perşembe günü başlayacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da teknoloji ürünlerini ön planda tutan A101'in 17 Ocak kataloğunda mutfak ürünleri ile birlikte birçok çeşit yer alıyor. İşte A101 17 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu listesi...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (17 OCAK 2019)
Hi Level 32 uydu alıcılı LED TV 1099 TL
Piranha spor bluetooth kulaklık 39,95 TL
Hi Level micro SD card 32GB 27,95 TL
Hi Level Smart usb bellek 32GB 27,95 TL
Samsung C410F cep telefonu 999 TL
SEG çamaşır makinesi 1299 TL
SEG bulaşık makinesi 999 TL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.