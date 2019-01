A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Bu hafta A101'de Aldın Aldın kampanyası Perşembe günü başlayacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da teknoloji ürünlerini ön planda tutan A101'in 17 Ocak kataloğunda mutfak ürünleri ile birlikte birçok çeşit yer alıyor. İşte A101 17 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (17 OCAK 2019)

Hi Level 32 uydu alıcılı LED TV 1099 TL

Piranha spor bluetooth kulaklık 39,95 TL

Hi Level micro SD card 32GB 27,95 TL

Hi Level Smart usb bellek 32GB 27,95 TL

Samsung C410F cep telefonu 999 TL

SEG çamaşır makinesi 1299 TL

SEG bulaşık makinesi 999 TL

A101 17 OCAK 2019 KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN