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  • Son Güncelleme: 16.01.2019 16:31

16 Ocak ipucu: kimdir?

ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 20.00'de yapılacak yarışma öncesi ipucu sorusu bilim ile ilgili geliyor. Peki, sorusu olan ilk Türk kadın kimyager kimdir? İşte 16 Ocak ve yanıtı...

Türkiye'nin ilk kadın kimyageri kimdir?

Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq 20.00'de takipçileriyle buluşacak. Eleq tarafından yapılan açıklamada," Bugün bilime önemli katkıları olan birini soracağız size ⚗️ İstanbul Üniversitesi ve İTÜ gibi önemli okullarda akademisyenlik, Sorbonne'da ise doktora yapmış ilk Türk kadını olan, Türkiye'nin ilk kadın kimyageri kimdir?" denildi. İşte 16 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (16 OCAK 2019)

Soru: Türkiye'nin ilk kadın kimyageri kimdir?

Cevap: REMZİYE HİSAR

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