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  • 16.01.2019 16:46
  • Son Güncelleme: 16.01.2019 16:59

ne zaman? 2019 : Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili ne zaman?

2019 nin takvimi belli oldu. Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan üç ayların başlamasına kısa bir süre kaldı. Üç aylar ile birlikte olan idrak edilecek. Peki, ? Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili 2019 yılında ne zamana denk geliyor? İşte ...

2019 Kandil günleri ne zaman?

2019 Kandil günleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İslam dini geleneğinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde barındıran, mübarek gün ve geceleriyle bereketli bir maneviyat mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların başlamasına kısa bir süre kaldı. Üç ayların yaklaşıyor olması ile birlikte kandil günleride merak ediliyor. Peki, ilk kandil ne zaman? Regaip kandili ne zaman? İşte 2019 kandil günleri...

İLK KANDİL NE ZAMAN?

İlk kandil Regaip Kandili... Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesidir. İlk kandil olan Regaip Kandili 7 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

2019 KANDİL GÜNLERİ

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