2019 Kandil günleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İslam dini geleneğinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde barındıran, mübarek gün ve geceleriyle bereketli bir maneviyat mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların başlamasına kısa bir süre kaldı. Üç ayların yaklaşıyor olması ile birlikte kandil günleride merak ediliyor. Peki, ilk kandil ne zaman? Regaip kandili ne zaman? İşte 2019 kandil günleri...

İLK KANDİL NE ZAMAN?

İlk kandil Regaip Kandili... Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesidir. İlk kandil olan Regaip Kandili 7 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

2019 KANDİL GÜNLERİ