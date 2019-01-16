E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), son günlerde en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alıyor. Türkiye'de 18 milyon öğrencinin ders notlarından devamsızlık bilgisine kadar birçok bilgiye ulaşmasını sağlayan e-Okul sistemi ile öğrenci ve veliler karne notlarını görüntülüyor. Peki, e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul ile karne notları görüntüleme işlemleri...

E-OKUL VBS GİRİŞ İŞLEMLERİ

E-Okul sistemi ile karne notları görüntülemek mümkün. Bunun için öncelikle e-Okul (https://e-okul.meb.gov.tr/) sistemini açın. Daha sonra ekrana gelen sayfada sağ kısımda yer alan 'Veli Bilgilendirme Sistemi' alanına gelin. Burada sizden istenen bilgileri girin. Sistem açıldıktan sonra ekranda sol tarafta bulunan 'Öğrenci Bilgileri' alaından ders notları ve devamsızlık bilgileri gibi birçok işlemlere ulaşabilirsiniz.

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