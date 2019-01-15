Son dakika: Kocaeli'de okullar tatil mi? Vali Hüseyin Aksoy açıkladı
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yarın beklenen kar yağışı nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liseleri yarın için tatil ederken, hamile ve engellileri de idari izinli olduklarını açıkladı.
- Hürmüz karakteri İstanbul'un hangi semtinde yaşar?
- Büyük ikramiye 4'e bölündü! İşte sonuçlar...
- Kuşburnu güzeli
- Mandalinayı çekirdeği ile yemeyin! Mandalina çekirdeği o organa zarar veriyor!
- Nazım Hikmet 117 yaşında! İşte unutulmaz sözleri
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.