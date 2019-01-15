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  • 15.01.2019 18:34

: 'de okullar tatil mi? Vali açıkladı

Valisi yarın beklenen kar yağışı nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liseleri yarın için tatil ederken, hamile ve engellileri de idari izinli olduklarını açıkladı.

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