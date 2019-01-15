Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''Kardan Adam'' listesindeki 7. Şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma" denildi. Peki, Fizy Kardan Adam listesindeki 7. şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir? İşte 15 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (15 OCAK 2019)

Soru: Fizy Kardan Adam listesindeki 7. şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir?

Cevap: BURCU TATLISES