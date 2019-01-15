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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 17:53

ipucu sorusu: Kardan Adam listesindeki 7. şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir? 15 Ocak 2019

ipucu sorusu yayınlandı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, 30 bin TL ödüllü Hadi'de ipucu sorusu 'den geliyor. Peki, ndeki 7. şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir? İşte 20.30'da yapılacak yarışmanın ipucu sorusu ve yanıtı...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''Kardan Adam'' listesindeki 7. Şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma" denildi. Peki, Fizy Kardan Adam listesindeki 7. şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir? İşte 15 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (15 OCAK 2019)

Soru: Fizy Kardan Adam listesindeki 7. şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir?

Cevap: BURCU TATLISES

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