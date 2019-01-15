İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj ve terapi salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Normal bir masaj salonu gibi görünen mekanda gizlice fuhuş yapıldığı tespit edildi.

FUHUŞTAN 'SABIKALILAR'

Masaj salonuna düzenlenen baskında, iş yeri sahibi O.İ. ve Z.İ. isimli kadınlar gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, yabancı uyruklu Z.İ. hakkında daha önce de Edirne'de ahlak polisi tarafından işlem yapıldığı belirlendi.

Masaj salonuna idari para cezası uygulanırken, şüphelilerle ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.





