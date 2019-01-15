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  • 15.01.2019 18:51
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 19:00

'da salonuna operasyonu: 2 gözaltı

'da polisin gizlice yapıldığı ihbarı üzerine salonuna düzenlediği operasyonda 2 kadın gözaltına alındı.

Masaj salonunda iğrenç olay

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ve terapi salonunda yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Normal bir masaj salonu gibi görünen mekanda gizlice fuhuş yapıldığı tespit edildi.

FUHUŞTAN 'SABIKALILAR'
Masaj salonuna düzenlenen baskında, iş yeri sahibi O.İ. ve Z.İ. isimli kadınlar gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, yabancı uyruklu Z.İ. hakkında daha önce de 'de ahlak polisi tarafından işlem yapıldığı belirlendi.

Masaj salonuna idari para cezası uygulanırken, şüphelilerle ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.


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