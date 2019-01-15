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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 20:38

Son dakika: kura sonuçları açıklandı! sorgulama

'na 6409 işçi alımı için başvurular gerçekleştirilmişti. aracılığı ile yapılacak işçi alımının kuraları bugün çekildi. Peki,  kura çekimi sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte kura çekimine ilişkin detaylı bilgiler...



Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için heyecanlı sona erdi. Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR işbirliğinde gerçekleştirdiği başvuruların ardından kura çekimi bugün yapıldı. Ambulans şoförü, güvenlik görevlisi, hasta kabul görevlisi gibi toplamda 6409 personel alımı bugün belli oldu. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylı bilgiler...

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