



Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için heyecanlı sona erdi. Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR işbirliğinde gerçekleştirdiği başvuruların ardından kura çekimi bugün yapıldı. Ambulans şoförü, güvenlik görevlisi, hasta kabul görevlisi gibi toplamda 6409 personel alımı bugün belli oldu. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylı bilgiler...