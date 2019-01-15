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  • 15.01.2019 19:15

'da akılalmaz olay! 5 dakikada 40 kilo altın çaldı

'da bir kuyumcudan altın ve para çalan hırsızlık zanlıları güvenlik kameralarınca görüntülendi! , "10 milyon lira kadar mal varlığımız kayıp" dedi.

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