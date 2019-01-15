Aydın'ın Germencik ilçesinde, kuyumcudan yapılan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Aydın'da akılalmaz olay! 5 dakikada 40 kilo altın çaldı
Aydın'da bir kuyumcudan altın ve para çalan hırsızlık zanlıları güvenlik kameralarınca görüntülendi! Kuyumcu Taşkın, "10 milyon lira kadar mal varlığımız kayıp" dedi.
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