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  • 15.01.2019 21:19
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 21:20

'da dehşet anları! Fırtına çıkarken onlar...

'da Lara sahilinde fırtına etkili oldu. Fırtınayla beraber oluşan dev dalgalar korku dolu anlar yaşattı. Bu sırada birkaç turistin denize girmesi paniğe neden oldu. İşte o anlar...

Antalya'da dehşet anları! Fırtına çıkarken onlar...

Fırtına ve yağışın etkili olduğu Antalya'da, Lara sahilinde bir grup gencin beton iskeleye vuran dalgalardan kaçışması ve bir grup turistin de denize girerek dalgalara meydan okuması endişeye yol açtı.

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