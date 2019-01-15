"Mavi gözlü dev" ve "Güzel yüzlü şair" lakapları ile tanınan ünlü şair Nazım Hikmet Ran, 15 Ocak 1902 tarihinde dünyaya geldi. Türk Edebiyatının en önemli şairlerinden Nazım Hikmet, 117. doğum gününde şiirleri ve sözleri ile anılıyor. İşte sizler için derlediğimiz Nazım Hikmet şiirleri ve sözleri...

NAZIM HİKMET'IN UNUTULMAZ SÖZLERİ

* Hani derler ya ben sensiz yaşayamam diye işte ben onlardan değilim ben sensiz de yaşarım; ama seninle bir başka yaşarım...

* Giderayak işlerim var bitirilecek, giderayak.

* Gece gelen telgraf dört heceden ibaretti: vefat etti.

* Elbet bitecek güneşe hasret günler. Ve o zaman kutuplarda yetişen cılız ve minik bitkiler değil, güneşin çiçekleri dolduracak yüreğini.

* Dost uğrunda ölmek kolay, fakat uğrunda ölünecek dostu bulmak zordur.

* Bazen önemli olmamalı gidecek olan ya da gelmeyen. Çünkü bazen, başlaman gerekir her şeye yeniden.

* Sevmek, sevdiğin kişiyle birlikte olmak değildir unutma! Çünkü aşk; onunla yaşamak değil, onu yaşamaktır aslında…

* Ne kadar seviyorsun dersen; o kadar işte. Tavanı kadar sokağın ve dibi kadar cehennemin…

* Kim bilir. Masalınızın kahramanı, başka bir hikâyenin figüranı olmaya gitmiştir belki de.

* İnsan birisiyle yaşlanmalı, birisi yüzünden değil!

* Ve gayrısı mesela benim on sene yatmam laf-ı güzaftır.

* Yağmur yağıyordu boyuna. Sözü onlar alıp dediler ona: daha pazar kurulmadı kurulacak. Esen rüzgâr durulmadı durulacak. Boynu daha vurulmadı vurulacak.

* Sen benim sarhoşluğumsun, ne ayıldım, ne ayılabilirim, ne ayılmak isterim!

* Önemli olan zamana bırakmak değil, zamanla bırakmamaktır.

* Ne ben sana kızarım, ne de zatın zahmet edip bana küssün. Artık seninle biz, düşman bile değiliz.

* Matematik, sibernetik, fizik, müzik, tüm bunlar, eninde sonunda, sadece, insanlar şiir okumayı öğrensinler ve anlasınlar diye gereklidir.

* Kelebek misalidir aşk; anlamayana ömrü günlük, anlayana bir ömürlük!

* İki şey var ancak ölümle unutulur, anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü.

* Hapşurduğumda; çok yaşa, iyi yaşa yerine benimle yaşa deseydi keşke. Bende; sende gör değilde, emrin olur deseydim sessizce.

* Geçtim putların ormanından baltalayarak, ne de kolay yıkılıyorlardı.

* Dövüşebilirim, doğru bulduğum, haklı bulduğum, güzel bulduğum her şey için, herkes için, yaşım başım buna engel değil.

* Büsbütün unuttum seni eminim, maziye karıştı şimdi yeminim, kalbimde senin için... Yok bile kinim, bence sen de şimdi herkes gibisin.

* Ben hem kendimden bahseden şiirler yazmak istiyorum, hem bir tek insana, hem milyonlara seslenen şiirler.

* Her gelen sevmez ve hiçbir seven gitmez unutma. Bil ki; giden dönüyorsa sevdiğinden değil, kaybettiğindendir aslında!

* Gelinler aynada saçını tarar, aynanın içinde birini arar. Elbet böyle sizi de aradılar. Gelinlere kıymayın efendiler.

* Bu göl İznik gölüdür. Durgundur. Karanlıktır. Derindir. Bir kuyu suyu gibi içindedir dağların.

* Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya.

* Antepliler silahşor olur, uçan turnayı gözünden, kaçan tavşanı ard ayağından vururlar.

* Dörtnala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim.

* Biz; ince bel, ela göz, sütun bacak için sevmedik güzelim. Gümbür gümbür bir yürek diledik kavgamızda...

* Benim kelime hazinem çok geniştir, derdim. Senin bir kelimene yetemedim; git, ne demekti sevgilim?

* Ben Türk dillinin şairiyim. Hayatımı buna adadım.

* Aşk, bazen gitmekle kalmak arasında verdiğin en büyük savaştır. Sevmeyenin aklı, gerçekten sevenin kalbi kazanır bu savaşı.

* Ya ölü yıldızlara götüreceğiz hayatı, ya da ölüm inecek yeryüzüne.

* Ve aynı ihtirasla tekrar ediyorum yine. Onlar ki; toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil ve çocukturlar.

* Umuda bin kurşun sıksa da ölüm, unutma! Umuda kurşun işlemez gülüm.

* Tahir olmak da ayıp değil zühre olmak da, hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.

* Sevdiğin müddetçe ve sevebildiğin kadar, sevdiğine her şeyini verdiğin müddetçe ve verebildiğin kadar gençsin.

* Sebebi ne seni bir bıçak yarası gibi hatırlamamın? Sen böyle uzakken senin sesini duyup, yerimden fırlamamın sebebi ne?

* Pamuk gibiydi bembeyazdı ekmek.

* Ölüm kendinden önce bana yalnızlığını yolladı.

* O, yalnız ağaran tanyerini görüyor ben, geceyi de sen, yalnız geceyi görüyorsun, ben ağaran tanyerini de.

* Nabzını boşlukta sayan bir gece.

* Kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdır. Acılarımız, ayıplarımız ve döktüğümüz kan karasabanlar gibi çizer kadınların yüzünü.

* İçimde ikinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti.

NAZIM HİKMET KİMDİR?

1902: 15 Ocak'ta Selanik'te doğdu. Göztepe Taş Mektebi'nde ilkokulu bitirdi.

1913: İlk şiiri "Feryad-ı Vatan'ı yazdı.

1915: Heybeliada Bahriye Mektebi'ne girdi. Okulu bitirdikten sonra, Hamidiye Kruvazörü'ne güverte stajyer subayı olarak atandı.

1921: Orduyla ilişiği kesildi. Müllü Mücadele'ye katılmak üzere Anadolu'ya geçti ve Bolu Lisesi'nde kısa bir süre öğretmenlik yaptı. Daha sonra Moskova'ya geçti ve Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde iktisat ve siyasal bilimler eğitimi aldı.

1924: Yurda döndü. Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanan yazı ve şiirleri yüzünden 15 yıl hapsi istenince yeniden Sovyetler Birliği'ne gitti.

1928: Af Kanunu'ndan yararlanarak Türkiye'ye döndü ve Resimli Ay dergisinde çalışmaya başladı.

1935: 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 12 sene tutuklu kaldı. 1950'de yeniden Sovyetler Birliği'ne gitti.

1921: Türk vatandaşlığından çıkarıldı ve sonraki yıllarını Sofya, Varşova ve Moskova'da geçirdi.

1963: 3 Haziran'da kalp krizi sonucu yaşama veda ederek, Moskova'da toprağa verildi.

2009 Nazım Hikmet, yeniden Türk vatandaşlığına kabul olundu.

NAZIM HİKMET'İN ŞİİRLERİ

1 Ben Senden Önce Ölmek İsterim

2 23 Sentlik Askere Dair

3 Açların Gözbebekleri

4 Açlık Ordusu Yürüyor

5 Ağa Camii

6 Asya-Afrika Yazarlarına

7 Ayağa Kalkın Efendiler

8 Bahri Hazer

9 Bayramoğlu

10 Zafere Dair

11 Bence Şimdi Sen De Herkes Gibisin

12 Benim Oğlan Fotoğraflarda Büyüyor

13 Berkley

14 Beş Satırla

15 Beyazıt Meydanı'ndaki Ölü

16 Bir Acayip Duygu

17 Bir Ayrılış Hikayesi

18 Bir Cezaevinde, Tecritteki Adamın Mektupları

19 Bir Dakika

20 Bir Gemici Türküsü

21 Bir Hazin Hürriyet

22 Bir Kız Vardı Japonya'da

23 Bir Küvet Hikayesi

24 Bu Vatana Nasıl Kıydılar

25 Bugün Pazar

26 Bulut mu Olsam

27 Bulutlar Adam Öldürmesin

28 Büyük İnsanlık

29 Büyük Taarruz

30 Çankırı Hapishanesinden Mektuplar I

31 Çankırı Hapishanesinden Mektuplar II

32 Çankırı Hapishanesinden Mektuplar III

33 Çankırı Hapishanesinden Mektuplar IV

34 Çankırı Hapishanesinden Mektuplar V

35 Çarlık Rusyasının Ölümü

36 Cevap Numara Dört

37 Ceviz Ağacı

38 Ceviz Ağacı İle Topal Yunus'un Hikayesi

39 Çınarı Yıkmak İçin Baltayı Köküne Vururlar

40 Çocuklar Yarın Ölebilir

41 Çocuklarımıza Nasihat

42 Davet

43 Doğum

44 Don Kişot

45 Dünyanın En Tuhaf Mahluku

46 Ellerinize ve Yalana Dair

47 Erzurum ve Sivas Kongreleri

48 Fakir Bir Şimal Kilisesinde Şeytan İle Rahibin Macerası

49 Fevkalâde Memnunum Dünyaya Geldiğime

50 Gazete Fotoğrafları Üstüne I

51 Gazete Fotoğrafları Üstüne II

52 Gazete Fotoğrafları Üstüne III

53 Gazete Fotoğrafları Üstüne IV

54 Gazete Fotoğrafları Üstüne V

55 Gazete Fotoğrafları Üstüne VI

56 Gelmiş Dünyanın Dört Bir Ucundan

57 Giderayak

58 Gövdemdeki Kurt

59 Gözlerimiz

60 Gözlerin

61 Güneşi İçenlerin Türküsü

62 Güneşte

63 Güney Dağlarının Hatırasında Kalan

64 Güz

65 Hasret

66 Hasret

67 Herkes Gibisin

68 Hürriyet Kavgası

69 İki Serseri

70 İnci

71 İnsan

72 İstanbul'da, Tevkifane Avlusunda

73 İstiklal

74 İyimser Adam

75 İyimserlik

76 Japon Balıkçısı

77 Kadınlar

78 Kadınlarımızın Yüzleri

79 Kalbim

80 Kar Yagiyor

81 Karanlıkta Kar Yağıyor

82 Karıma Mektup

83 Karlı Kayın Ormanında

84 Kemal Tahir'e Mektup

85 Kerem Gibi

86 Kırkıncı Yılımız

87 Kışlık Saray

88 Kiyamet Sureleri

89 Kız Çocuğu

90 Kocalmaya Alışıyorum

91 Kore'de Ölen Bir Yedek Subayımızın Menderes'e Söyledikleri

92 Kosmosun Kardeşliği Adına

93 Kuvâyi Milliye - Altıncı Bap

94 Kuvâyi Milliye - Başlangıç

95 Kuvâyi Milliye - Beşinci Bap

96 Kuvâyi Milliye - Birinci Bap

97 Kuvâyi Milliye - Dördüncü Bap

98 Kuvâyi Milliye - İkinci Bap

99 Kuvâyi Milliye - Sekizinci Bap

100 Kuvâyi Milliye - Üçüncü Bap

101 Kuvâyi Milliye - Yedinci Bap

102 Lodos

103 Masalların Masalı

104 Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanımelleri

105 Mavi Liman

106 Memed'e Son Mektubumdur

107 Memet

108 Memleketimden İnsan Manzaraları

109 Memleketimi Seviyorum

110 Merhaba Çocuklar

111 Mevlana

112 Mor Menekşe, Aç Dostlar ve Altın Gözlü Çocuk

113 Mukaddes Karın

114 Münevver'in Doğum Günü

115 Nasılsın?

116 Nerden Gelip Nereye Gidiyoruz?

117 Nikbinlik

118 Niyazalant Sömürgesi

119 O ve Aksakallılar

120 Ölçü

121 Ölüme Dair

122 Onlar

123 Onun Doğuşu ve Demirhane Bacası

124 Orkestra

125 Otobiyografi

126 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri

127 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 1 Ekim 1945

128 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 10 Ekim 1945

129 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 12 Aralık 1945

130 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 12 Kasım 1945

131 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 13 Aralık 1945

132 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 13 Kasım 1945

133 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 14 Aralık 1945

134 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 18 Ekim 1945

135 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 2 Ekim 1945

136 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 20 Eylül 1945

137 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 20 Kasım 1945

138 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 21 Eylül 1945

139 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 22 Eylül 1945

140 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 23 Eylül 1945

141 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 24 Eylül 1945

142 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 25 Eylül 1945

143 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 26 Eylül 1945

144 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 27 Ekim 1945

145 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 28 Ekim 1945

146 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 30 Eylül 1945

147 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 5 Aralık 1945

148 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 5 Ekim 1945

149 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 5 Kasım 1945

150 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 6 Aralık 1945

151 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 6 Ekim 1945

152 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 7 Aralık 1945

153 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 7 Ekim 1945

154 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 8 Ekim 1945

155 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 8 Kasım 1945

156 Piraye İçin Yazılmış Saat 21 Şiirleri - 9 Ekim 1945

157 Piraye İçin Yazılmış Saat21 Şiirleri1945 yılı Aralık ayının

158 Rubailer - I. Bölüm

159 Rubailer - II. Bölüm

160 Rubailer - III. Bölüm

161 Şaban Oğlu Selim İle Kitabı

162 Şair

163 Salkımsöğüt

164 Saman Sarısı

165 Şehitler

166 Sen

167 Seni Düşünmek

168 Sevgilim

169 Sevgilim

170 Seviyorum Seni

171 Silahsız İnsanlar

172 Tahirle Zühre Meselesi

173 Teftiş

174 Türk Köylüsü

175 Türkiye İşçi Sınıfına Selâm!

176 Türküler

177 Üç Selvi

178 Vasiyet

179 Vatan Haini

180 Veda

181 Vera'nin Uykudan Uyanişi

182 Vera'ya

183 Yaşamak Seni Sevmek Gibi...

184 Yaşamaya Dair - I

185 Yaşamaya Dair - II

186 Yaşamaya Dair - III

187 Yine De İyimserlik

188 Yine İyimserlik Üstüne

189 Yine Memleketim Üzerine Söylenmiştir

190 Yine Ölüme Dair

191 Yine Sana Dair

192 Yirminci Asra Dair

193 Yolculuk

194 Yürümek