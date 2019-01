On Numara sonuçları, Milli Piyaango İdaresi tarafından açıklandı. Geçtiğimiz haftadan devri olmayan On Numara'da vatandaşlar büyük umutlarla biletlerini satın aldı. Yapılan çekilişin sonuçlarına göre 10 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu ve kişi başı 86 bin 608 lira kazandılar. İşte 14 Ocak On Numara çekiliş sonuçları ikramiye bilgileri...

ON NUMARA SONUÇLARI (14 OCAK 2919)

14 Ocak On Numara sonucu: 4, 5, 7, 11, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 30, 34, 40, 41, 43, 46, 65, 70, 72, 76, 78, 79

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 86 bin 608 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.