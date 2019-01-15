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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 11:07

sonuçları sorgulama: 14 Ocak MPİ ikramiye bilgileri

sonuçları açıklandı. 14 Ocak'ta yapılan On Numara'nın 858. hafta çekilişinde, büyük ikramiye tutarı 346 bin 432 lira 40 kuruş olarak belirlendi. 10 bilen 4 kişi arasında büyük ikramiye dağıtıldı. On Numara'da şanslı numaralar neler? İşte 14 Ocak sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları, Milli Piyaango İdaresi tarafından açıklandı. Geçtiğimiz haftadan devri olmayan On Numara'da vatandaşlar büyük umutlarla biletlerini satın aldı. Yapılan çekilişin sonuçlarına göre 10 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu ve kişi başı 86 bin 608 lira kazandılar. İşte 14 Ocak On Numara çekiliş sonuçları ikramiye bilgileri...

ON NUMARA SONUÇLARI (14 OCAK 2919)

14 Ocak On Numara sonucu: 4, 5, 7, 11, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 30, 34, 40, 41, 43, 46, 65, 70, 72, 76, 78, 79

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 86 bin 608 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

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