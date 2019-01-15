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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 13:43

Cuma indirimleri yayınlandı! Çamaşır makinesi geliyor! 18 Ocak aktüel ürünler kataloğu

18 Ocak kataloğu ile müşterileri ile buluşacak. Cuma günü indirimleri ile dikkat çeken BİM'in yayınladığı katalogda çamaşır makinesi ön planda bulunuyor. Tablet, Wi-Fi Yazıcı, HD Uydu Alıcı, 32 GB 3.0 USB Bellek, düdüklü tencere, plastik kaşıklık gibi birçok ürün katalogda. İşte BİM 18 Ocak aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM'de bu hafta! İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü itibarıyla satışa çıkacak ürünler arasında neler var? BİM müşterilerinin araştırdığı güncel aktüel kataloğu haberimizde derledik. Nevresim takımından kanepe örtüsüne, oyuncak çeşitlerinden mutfak araç gereçlerine yer verilen BİM aktüel katalogda hangi ürünler bulunuyor İşte 18 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ (18 OCAK 2019)

Reeder M7S Tablet 299 TL kredi kartına Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile
HP wifi Yazıcı 175 TL kredi kartına Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile
Hometech HD uydu alıcı 99 TL
Bluetooth kulaklık 29,90 TL
Trust oyuncu Mouse 39,90 TL
Kingston usb bellek 29,90 TL
Düdüklü tencere 5 litre 129 TL
Güçlü kısa meşrubat bardağı 5,50 TL

BİM 18 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

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