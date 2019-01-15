BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü itibarıyla satışa çıkacak ürünler arasında neler var? BİM müşterilerinin araştırdığı güncel aktüel kataloğu haberimizde derledik. Nevresim takımından kanepe örtüsüne, oyuncak çeşitlerinden mutfak araç gereçlerine yer verilen BİM aktüel katalogda hangi ürünler bulunuyor İşte 18 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ (18 OCAK 2019)
Reeder M7S Tablet 299 TL kredi kartına Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile
HP wifi Yazıcı 175 TL kredi kartına Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile
Hometech HD uydu alıcı 99 TL
Bluetooth kulaklık 29,90 TL
Trust oyuncu Mouse 39,90 TL
Kingston usb bellek 29,90 TL
Düdüklü tencere 5 litre 129 TL
Güçlü kısa meşrubat bardağı 5,50 TL
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