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  • 15.01.2019 22:17
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 22:23

'da dehşet! Ayılar paramparça etti

'da bir ilçeyi ayılar bastı. Muğla'nın Ula ilçesinde bal yemek isteyen bir grup ayı Mustafa Çoban'a ait arı kovanlarını parçaladı.



Muğla'nın Ula ilçesinde ayılar, 285 arı kovanına zarar verdi.

Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde bir grup ayı, bal yemek için Mustafa Çoban'a ait arı kovanlarını parçaladı.

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