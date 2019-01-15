Muğla'nın Ula ilçesinde ayılar, 285 arı kovanına zarar verdi.
Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde bir grup ayı, bal yemek için Mustafa Çoban'a ait arı kovanlarını parçaladı.
Muğla'nın Ula ilçesinde ayılar, 285 arı kovanına zarar verdi.
Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde bir grup ayı, bal yemek için Mustafa Çoban'a ait arı kovanlarını parçaladı.
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