Yaklaşık 6 aydır devam eden şikayetlerinin ardından bir hafta önce kilo alma ve şişkinlik şikayetiyle İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Polikliniği'ne başvuran Gözde Y.'nin yumurtalığında kist tespit edildi.Gerçekleştirilen cerrahi müdahale sonucunda hastanın yumurtalığından 45 santimetre uzunluğundaki kist başarıyla çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Jinekolojik Onkoloji Uzm. Op. Dr. Serhat Şen, Dr. Öznur Bilge ve Dr. Gamze Tunalı yaptıkları açıklamada, bu hastalığın kadınlarda sık rastlanılan bir durum olduğunu, ancak Gözde Y.'de hiçbir belirti vermeden veya komplikasyon oluşturmadan kistin bu kadar büyümüş olmasını ilginç bulduklarını söyledi.