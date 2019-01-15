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Kuşburnu güzeli
Victoria's Secret meleği Miranda Kerr, güzelliğini paraya değil doğaya borçlu olduğunu açıkladı. 35 yaşındaki model, cildinin kusursuz görünmesi için kuşburnu yağı ile masaj yaptığını anlattı. İçerdiği C vitamini ile bilinen nun ciltteki sivilceleri yok ettiği, kırışıklıkları azalttığı ve genç bir görünüm sunduğunu vurguladı.

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