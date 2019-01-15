Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, kışın sık görülen boğaz ağrısını iyileştirecek ipuçlarını sıralıyor: AYVA-LIMON: Bu iki sarı besin, boğaz enfeksiyonlarına karşı korur. Bunun için dilimlediğiniz ayvaların üzerine limon sıkın, 1 tatlı kaşığı kadar bal döküp hafifçe ezin. Sabah akşam tüketin. KEREVIZ: Hastalıklardan koruyan kereviz, çiğ tüketildiğinde boğaz ağrısını dindirir.
- Yaşam
- 15.01.2019
- Gazete
Kereviz mucizesi!
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